Quando la barca sente il richiamo del mare nulla può fermarla | video (Di mercoledì 18 novembre 2020) nulla può fermare una barca che aspetta con ansia l'arrivo della domenica mattina per un giro in mare. Soprattutto la mancanza del freno a mano alla macchina a cui è ancora attaccata. L'uomo avrebbe dovuto tenere la macchina ferma per poter sganciare il carrello e arrivare ad un livello d'acqua adeguato per sganciare la barca. L'emozione deve aver preso il sopravvento, facendo dimenticare all'uomo la cosa più importante: il freno a mano! Divertente Elefante NonePappagallo Ladro Il pappagallino ama così tanto la frutta... che ne ruba un po' ...Gatto Quarantena Quando tutti sono pronti per la fase 2, ma tu hai preso ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 novembre 2020)può ferunache aspetta con ansia l'arrivo della domenica mattina per un giro in. Soprattutto la mancanza del freno a mano alla macchina a cui è ancora attaccata. L'uomo avrebbe dovuto tenere la macchina ferma per poter sganciare il carrello e arrivare ad un livello d'acqua adeguato per sganciare la. L'emozione deve aver preso il sopravvento, facendo dimenticare all'uomo la cosa più importante: il freno a mano! Divertente Elefante NonePappagallo Ladro Il pappagallino ama così tanto la frutta... che ne ruba un po' ...Gatto Quarantenatutti sono pronti per la fase 2, ma tu hai preso ...

_fastfastfast : #Commisso oggi attacca una parte di opinionisti. Lo facciamo spesso anche noi, quando leggiamo o sentiamo cose che… - biscone69 : Abbiamo vistò,che anche quando la squadra'si esprime al meglio'nel 1°Tempo,nel 2° l'allenatore avverso trova sempre… - SimonettaGarzon : @tetrabondi Uh ??! Stop privilegio, stop abilismo. Acculturiamoci. Insegnateci. Quando diciamo di essere nella stes… - LeclercsThe : Ma @Charles_Leclerc ... un giro in barca quando me lo farai fare? ?????? ???????????? - avrax3 : RT @avrax3: Oggi giorno non esiste più il player che va a cercare la propia squadra e si lega alle persone e alla maglia , ormai non gle ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando barca Neo 430 Roma: quando la velocità è comoda Giornale della Vela Gli Orologi del Diavolo, i truffati da Franciosi sono un esercito: “Denunciamo la Rai”

L’inchiesta di Fanpage.it su Gian Franco Franciosi, l’ex testimone di giustizia a cui la Rai ha dedicato una fiction di quattro puntate ...

Cosa c’è di vero e cosa no nella quarta stagione di “The Crown”

Il padre di Maxwell raccontò a BBC di aver capito subito, notando dalla costa un’esplosione, che era stata coinvolta la barca: quando guardò verso il mare vide «pezzi di legno ovunque». Nelle quattro ...

L’inchiesta di Fanpage.it su Gian Franco Franciosi, l’ex testimone di giustizia a cui la Rai ha dedicato una fiction di quattro puntate ...Il padre di Maxwell raccontò a BBC di aver capito subito, notando dalla costa un’esplosione, che era stata coinvolta la barca: quando guardò verso il mare vide «pezzi di legno ovunque». Nelle quattro ...