Qualificazioni Mondiali 2022: ok Brasile e Argentina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Brasile e Argentina si impongono con il medesimo risultato di 2-0 rispettivamente contro Uruguay e Perù, confermandosi prima e seconda nel girone sudamericano per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Brasile-Uruguay 2-0 I verdeoro volano a punteggio pieno dopo quattro partite battendo a Montevideo l’ Uruguay, orfano di Luis Suarez positivo al Coronavirus. Ci pensa Arthur, al 33′, ad aprire le marcature, complice una deviazione di Gimenez che mette fuori causa Martin Campania. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio che porta la firma di Richarlson che schiaccia di testa un perfetto cross di Renan Lodi. Nella ripresa gli uomini di Tabarez provano a reagire, ma le loro speranze di rimonta s’ infrangono sul palo colpito da Godin e l’espulsione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020)si impongono con il medesimo risultato di 2-0 rispettivamente contro Uruguay e Perù, confermandosi prima e seconda nel girone sudamericano per leai-Uruguay 2-0 I verdeoro volano a punteggio pieno dopo quattro partite battendo a Montevideo l’ Uruguay, orfano di Luis Suarez positivo al Coronavirus. Ci pensa Arthur, al 33′, ad aprire le marcature, complice una deviazione di Gimenez che mette fuori causa Martin Campania. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio che porta la firma di Richarlson che schiaccia di testa un perfetto cross di Renan Lodi. Nella ripresa gli uomini di Tabarez provano a reagire, ma le loro speranze di rimonta s’ infrangono sul palo colpito da Godin e l’espulsione ...

juventusfc : In Sudamerica, fra poco, si gioca per le Qualificazioni Mondiali. La ???? di @Cuadrado è ospite dell'Ecuador. Vamos!… - juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - Sport_Mediaset : Qualificazioni #Mondiali2022: #Arthur-gol, vola il #Brasile. #Argentina seconda, #Lautaro a segno. #SportMediaset - Chicca141002 : RT @juventusfc: In Sudamerica, fra poco, si gioca per le Qualificazioni Mondiali. La ???? di @Cuadrado è ospite dell'Ecuador. Vamos! ????#WCQ h… - SkySport : Qualificazioni Mondiali, Vidal ancora a segno: gol in Venezuela-Cile -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali Stavolta Vidal non basta, Cile k.o. in Venezuela. L'Ecuador ne fa 6 alla Colombia La Gazzetta dello Sport Qualificazioni Mondiali, Lautaro trascina l’Argentina, Arthur segna e vince con il Brasile

Buone notizie per Inter e Juventus nella notte di Qualificazioni Mondiali: Lautaro ha chiuso i conti con il Perù mentre ...

Qualificazioni Mondiali Sudamerica: il Brasile va, Uruguay battuto

Il Brasile mantiene la sua imbattibilità battendo 2-0 l’Uruguay a Montevideo con due gol nel primo tempo. Assente Neymar, espulso Cavani ...

Buone notizie per Inter e Juventus nella notte di Qualificazioni Mondiali: Lautaro ha chiuso i conti con il Perù mentre ...Il Brasile mantiene la sua imbattibilità battendo 2-0 l’Uruguay a Montevideo con due gol nel primo tempo. Assente Neymar, espulso Cavani ...