Qual. Euro U21, Italia-Svezia: le probabili formazioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Qual. Euro U21, Italia-Svezia. Gli Azzurrini vogliono chiudere al meglio il cammino. La Qualificazione è in tasca. PISA – Qual. Euro U21, Italia-Svezia. Ultima uscita stagione per gli uomini di Nicolato che, con la Qualificazione già in tasca, vogliono chiudere al meglio contro la nazionale allenata da Eriksson. Negli Azzurrini ampio turnover. Raspadori e Colombo dovrebbe essere la coppia d'attacco. Colpani e Melegoni a centrocampo insieme a Maleh. In porta Cerofolini. Italia U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Colpani, Maleh, Frabotta; Raspadori, Colombo. All. Nicolato Svezia U21 (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, ...

