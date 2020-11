Pupo senza freni: “tutte le donne del Grande Fratello Vip sposerebbero un miliardario, possono dire quello che vogliono” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pupo, in queste ultime ore, è stato oggetto di aspre critiche da parte di molti telespettatori e giornalisti per le sue affermazioni sessiste durante la puntata del Grande Fratello Vip. Casus belli è stato il litigio tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello; quest’ultima, durante uno sfogo, accusava la prima di essere famosa solo per aver sposato un uomo ricco, Flavio Briatore. Secondo la modella brasiliana, Elisabetta avrebbe avuto la strada spianata solo grazie al marito, della cui luce riflessa si è nutrita per oltre un decennio. Pupo, però, non è d’accordo ed ha espresso il suo disappunto verso Dayane additandola come invidiosa, affermando poi che tutte le donne (della casa?) sposerebbero un miliardario se ne avessero l’occasione. A seguito di queste ... Leggi su trendit (Di mercoledì 18 novembre 2020), in queste ultime ore, è stato oggetto di aspre critiche da parte di molti telespettatori e giornalisti per le sue affermazioni sessiste durante la puntata delVip. Casus belli è stato il litigio tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello; quest’ultima, durante uno sfogo, accusava la prima di essere famosa solo per aver sposato un uomo ricco, Flavio Briatore. Secondo la modella brasiliana, Elisabetta avrebbe avuto la strada spianata solo grazie al marito, della cui luce riflessa si è nutrita per oltre un decennio., però, non è d’accordo ed ha espresso il suo disappunto verso Dayane additandola come invidiosa, affermando poi che tutte le(della casa?)unse ne avessero l’occasione. A seguito di queste ...

LaSere81 : Prestate attenzione all’Intervento di Pupo oggi al programma la zanzara di Cruciani #GFVIP senza parole - chiachi99713422 : @SimoGianlorenzi @Sorpresoneee Ma pupo non sa cos’è l’amore, quindi da uno che mette l’amore con i soldi cosa ti as… - chiachi99713422 : @SimoGianlorenzi @midnightkn Non c’è confronto tra te e pupo Simone non hai nulla a che vedere con una persona senza emozioni!?? - Tartaruga9731 : Barbara che deve fare il talk sul Gfvip senza nominare i suoi nemici: • Rodriguez family • Balotelli family • pr… - babysalad_ : Pupo una cosa giusta l’ha detta, gli uomini in quella casa sono senza palle #GFVIP -