Pubblico impiego | Confintesa Fp “No allo sciopero”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I lavoratori pubblici intendono rilanciare il lavoro e l’immagine del dipendente, non con scioperi, non con stati di agitazione che, in questo momento, sono uno schiaffo a chi è in grave difficoltà, ma offrendo la possibilità di rendersi utili per il miglioramento dei servizi che offre la Pubblica Amministrazione”. Lo afferma in una nota Claudia Ratti, segretario generale diFP, in merito al rinnovo del contratto dei lavoratori delscaduto il 31 dicembre del 2018.“FP – continua Ratti – ritiene che uno sciopero dei lavoratori del PI, in questo particolare momento, rappresenti una mancanza di rispetto verso quelle categorie produttive penalizzate dalle limitazioni sanitarie e che rischiano il collasso delle attività e la chiusura. ...