PS5, la metropolitana di Londra si colora con i simboli di Playstation [FOTO] (Di mercoledì 18 novembre 2020) Playstation 5 si prepara ormai all'attesissimo lancio, fissato in Europa per la data del 19 novembre 2020, ma uno dei particolari forse più esaltanti è legato a Londra. La metropolitana della città ha infatti avuto una spettacolare trovata per sponsorizzare l'evento. Si tratta di una iniziativa promozionale lanciata proprio per l'occasione. Dopo l'ospitata d'eccezione delle mascotte Aloy e Ratchet presso la Borsa di New York in occasione del lancio americano di PS5 e la celebrazione della sua uscita da parte della marca "Philadelphia", il marketing di Playstation continua ad avanzare a passi decisi. I simboli di Playstation a colorare strade e stazioni Ormai manca poco: l'arrivo di PS5 è previsto anche in Europa e la divisione inglese della Sony ha avuto la brillante ...

