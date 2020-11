Proteste a Berlino contro le misure anti-Covid, la polizia usa gli idranti (Di mercoledì 18 novembre 2020) La polizia di Berlino ha usato gli idranti per disperdere una manifestazione contro le misure anti-Covid. Migliaia di persone si sono radunate stamane nella zona della porta di Brandeburgo e nelle vicinanze del Bundestag, dove si sta discutendo la legge sulla protezione della salute, che dovrebbe dare un fondamento giuridico più solido a molte delle regole già disposte durante il lockdown in Germania. Sul posto, da una manifestazione inizialmente pacifica, si è arrivati agli scontri con gli agenti e il clima della protesta è diventato più aggressivo, tra lanci di oggetti e qualche petardo. Stando al portavoce della polizia, molte persone non indossano la mascherina e gli agenti stanno richiamando al rispetto della distanza. La legge in discussione in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ladiha usato gli idrper disperdere una manifestazionele. Migliaia di persone si sono radunate stamane nella zona della porta di Brandeburgo e nelle vicinanze del Bundestag, dove si sta discutendo la legge sulla protezione della salute, che dovrebbe dare un fondamento giuridico più solido a molte delle regole già disposte durante il lockdown in Germania. Sul posto, da una manifestazione inizialmente pacifica, si è arrivati agli scontri con gli agenti e il clima della protesta è diventato più aggressivo, tra lanci di oggetti e qualche petardo. Stando al portavoce della, molte persone non indossano la mascherina e gli agenti stanno richiamando al rispetto della distanza. La legge in discussione in ...

