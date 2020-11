Proteste a Berlino contro le misure anti-Covid | la polizia spara con i cannoni ad acqua contro i manifestanti assembrati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Migliaia di persone si sono radunate oggi davalla zona della porta di Brandeburgo, a, non lontano dal parlamento dove è in corso la discussione sulla legge per la protezione della salute. I manifesthanno protestatolemesse in campo dal governo per contrastare l’avanzamento dell’epidemia. Nonostante le richieste delle forze dell’ordine, che hanno blindato il Bundestag, di indossare le mascherine e mantenere il distanziamento, la folla ha continuato a non portare i dispositivi di protezione e ad assembrarsi: per questo laha usato iadper disperdere la manifestazione. La protesta, inizialmente pacifica, è degenerata tanto da arrivare ad ...