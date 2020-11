"Processare Trump, avete pensato alle conseguenze?". Rampini, lezione alla sinistra forcaiola (Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli Stati Uniti, è una sostanziale certezza: appena Donald Trump lascerà la Casa Bianca, ricorsi permettendo, contro di lui si scatenerà una tempesta giudiziaria. Infatti, quando non sarà più presidente, perderà l'immunità. E su questa circostanza, all'indomani del durissimo scontro elettorale con Joe Biden, ragiona un sempre lucido Federico Rampini. Lo fa su Twitter, dove si pone dei dubbi sull'opportunità di trascinare il tycoon alla sbarra: "Processare Trump per inchiodarlo su reati fiscali, conflitti d'interesse ecc., è il modo migliore per rafforzare lo Stato di diritto - si chiede la firma di Repubblica -? O si rischia di esasperare il clima di resa dei conti perpetua, la delegittimazione reciproca tra le due Americhe?", si interroga Rampini. E ancora, per definire al meglio la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli Stati Uniti, è una sostanziale certezza: appena Donaldlascerà la Casa Bianca, ricorsi permettendo, contro di lui si scatenerà una tempesta giudiziaria. Infatti, quando non sarà più presidente, perderà l'immunità. E su questa circostanza, all'indomani del durissimo scontro elettorale con Joe Biden, ragiona un sempre lucido Federico. Lo fa su Twitter, dove si pone dei dubbi sull'opportunità di trascinare il tycoonsbarra: "per inchiodarlo su reati fiscali, conflitti d'interesse ecc., è il modo migliore per rafforzare lo Stato di diritto - si chiede la firma di Repubblica -? O si rischia di esasperare il clima di resa dei conti perpetua, la delegittimazione reciproca tra le due Americhe?", si interroga. E ancora, per definire al meglio la ...

Negli Stati Uniti, è una sostanziale certezza: appena Donald Trump lascerà la Casa Bianca, ricorsi permettendo, contro di lui si scatenerà una tempesta giudiziaria.

Alla fine, l'America ha fatto la sua scelta. Dopo un tormentato processo elettorale – con tanto di proteste non ancora del tutto sopite da parte del presidente in carica Donald Trump - il democratico Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, è una sostanziale certezza: appena Donald Trump lascerà la Casa Bianca, ricorsi permettendo, contro di lui si scatenerà una tempesta giudiziaria. Alla fine, l'America ha fatto la sua scelta. Dopo un tormentato processo elettorale – con tanto di proteste non ancora del tutto sopite da parte del presidente in carica Donald Trump - il democratico Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti.