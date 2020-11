Previsione azioni Saudi Aramco | lo slancio positivo continuerà a dicembre?

Leggi su invezz

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ledi(Tadawul: 2222) sono quotate in rialzo del 5,3% a novembre dopo aver perso oltre il 6% a. Analisi fondamentale: offerta di bond internazionali per finanziare il pagamento dei dividendivenderà obbligper rafforzare il proprio bilancio mentre il più grande esportatore di petrolio del mondo fatica a far fronte al calo dei prezzi del petrolio nel 2020. La società si è già assicurata 12 miliardi di dollari l’anno scorso dopo aver ricevuto offerte da investitori internazionali per oltre 100 miliardi di dollari. Secondo quanto riferito, il colosso petrolifero ha incaricato le banche Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley e NCB Capital di generare offerte. “Il backgroud è favorevole,” ha riferito ...