Pordenone-Monza, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sabato 21 novembre si disputerà Pordenone-Monza, i brianzoli si presentano a questo match dopo aver vinto la loro seconda gara consecutiva per 2-0 con il Frosinone. Fra le due squadre c’è una distanza di un solo punto, il Monza ha 9 punti, il Pordenone 8. I brianzoli però hanno giocato una partita in meno causa elevato numero di positivi al Covid-19. La sfida che non si è disputata è Monza-Vicenza che verrà recuperata nei prossimi mesi. probabili formazioni Pordenone-Monza Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Ciurria; Diaw, Musiolik. Allenatore: Attilio Tesser. All.: TesserMonza (4-3-2-1): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sabato 21 novembre si disputerà, i brianzoli si presentano a questo match dopo aver vinto la loro seconda gara consecutiva per 2-0 con il Frosinone. Fra le due squadre c’è una distanza di un solo punto, ilha 9 punti, il8. I brianzoli però hanno giocato una partita in meno causa elevato numero di positivi al Covid-19. La sfida che non si è disputata è-Vicenza che verrà recuperata nei prossimi mesi.(4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Ciurria; Diaw, Musiolik. Allenatore: Attilio Tesser. All.: Tesser(4-3-2-1): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; ...

UdineseTV : Pordenone, col Monza per svoltare - - Confartigianat2 : RT @e_quintavalle: A settembre #export #Mobili a +11,5% y/y, meglio del +2,1% #madeinitaly e +2,7% #manifattura; 7 province #Treviso #Porde… - tabellamercatob : #U21EURO Alle 17.30 #ItaliaSvezia, in diretta su #Rai2 Probabili formazioni - e_quintavalle : A settembre 2020 prosegue recupero #export #Mobili: +11,5% y/y, vs 2,7% #manifattura; 7 province #Treviso… - Winflix1 : Pronostic Pordenone - Monza | 21/11/2020 Serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Monza Pordenone-Monza, probabili formazioni e dove vederla in TV Periodico Daily - Notizie Pordenone-Monza, probabili formazioni e dove vederla in TV

Pordenone-Monza si giocherà sabato 14 novembre alle ore 14:00, si sfidano l'undicesima contro la nova, chi vincerà allo stadio Bottecchia?

Cittadella-Empoli: formazioni e dove vederla

L'ottava giornata di giornata di campionato vedrà sfidarsi Cittadella-Empoli, volete conoscere le formazioni e le quote? scopriamolo insieme.

Pordenone-Monza si giocherà sabato 14 novembre alle ore 14:00, si sfidano l'undicesima contro la nova, chi vincerà allo stadio Bottecchia?L'ottava giornata di giornata di campionato vedrà sfidarsi Cittadella-Empoli, volete conoscere le formazioni e le quote? scopriamolo insieme.