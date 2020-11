Pizzo | droga e parcheggi abusivi | così il clan Giannelli metteva le mani sulla movida

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Chiedevano il “” a imprenditori e commercianti, trafficavano e vendevanoe avevano una gestione “mafiosa” deisu suolo pubblico sulle aree di via Cavalleggeri D’Aosta, Bagnoli e Agnano, in prossimità dei locali notturni insistenti sull’area Flegrea. Così, nel corso della mattinata, in provincia di Napoli, Caserta, Roma e Forlì, i militari del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 16 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, ...