Pistoia | aggredisce personale pronto soccorso | arrestato 32enne

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è presentato aldell’ospedale die avrebbe iniziato inspiegabilmente a danneggiare gli arredi e a minacciare e aggredire ilinfermieristico, nonché ildi vigilanza. Per questo un uomo di 32 anni, cittadino gambiano, domiciliato a, è statodai carabinieri per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri All’arrivo dei militari, l’uomo si sarebbe scagliato anche contro di loro, cercando di colpirli con calci e pugni, e rivolgendo loro parole minacciose. Una volta immobilizzato ilè stato condotto in caserma e dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria. ...