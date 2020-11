Piccione viaggiatore venduto all’asta per 1,6 milioni di euro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Piccione viaggiatore venduto all’asta per 1,6 milioni di dollari l’acquirente è un misterioso compratore cinese Super Duper Accade in Belgio, New Kim una femmina di Piccione viaggiatore è stata venduta all’asta per 1,6 milioni di euro. Cifra esorbitante che ha sconvolto gli stessi proprietari pagata da un misterioso compratore cinese Super Duper che ha vinto all’ultimo rialzo contro un altro misterioso compratore, Hitman. Si tratterebbe dello stesso acquirente che qualche anno fa ha acquistato un altro Piccione viaggiatore, Armando, pagando 1,2 milioni di euro. New Kim, apparteneva ad un noto allevatore belga, ed è stata venduta dalla casa d’aste ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 novembre 2020)per 1,6di dollari l’acquirente è un misterioso compratore cinese Super Duper Accade in Belgio, New Kim una femmina diè stata vendutaper 1,6di. Cifra esorbitante che ha sconvolto gli stessi proprietari pagata da un misterioso compratore cinese Super Duper che ha vinto all’ultimo rialzo contro un altro misterioso compratore, Hitman. Si tratterebbe dello stesso acquirente che qualche anno fa ha acquistato un altro, Armando, pagando 1,2di. New Kim, apparteneva ad un noto allevatore belga, ed è stata venduta dalla casa d’aste ...

