Piano vaccini, Arcuri: «A fine gennaio 3,4 milioni di dosi, prima a ospedali e Rsa» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella seconda fase, ha detto il commissario per l’emergenza, si prevede una «campagna su larga scala» a partire da chi ha un alto livello di fragilità Leggi su corriere (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella seconda fase, ha detto il commissario per l’emergenza, si prevede una «campagna su larga scala» a partire da chi ha un alto livello di fragilità

