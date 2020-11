Piana del Sele, contagi e morti: a Eboli bandiere a mezz’asta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Resta alto e preoccupante il numero dei casi positivi nella Piana del Sele a partire dal picco di Eboli dove sono 465 i contagi. Il sindaco facente funzioni Luca Sgroia ha deciso per la giornata di oggi di issare a mezz’asta le bandiere del municipio, dopo le ulteriori due persone decedute a causa del coronavirus che portano a sette il totale dei morti nella cittadina della Piana del Sele. Ieri sera il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha comunicato che 3 i cittadini sono ufficialmente guariti, 2 sono i deceduti e 16 i nuovi positivi. Dei due concittadini deceduti, uno era ricoverato presso l’ospedale di Eboli e un altro era degente presso un centro riabilitativo cittadino. Sono, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Resta alto e preoccupante il numero dei casi positivi nelladela partire dal picco didove sono 465 i. Il sindaco facente funzioni Luca Sgroia ha deciso per la giornata di oggi di issare aledel municipio, dopo le ulteriori due persone decedute a causa del coronavirus che portano a sette il totale deinella cittadina delladel. Ieri sera il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha comunicato che 3 i cittadini sono ufficialmente guariti, 2 sono i deceduti e 16 i nuovi positivi. Dei due concittadini deceduti, uno era ricoverato presso l’ospedale die un altro era degente presso un centro riabilitativo cittadino. Sono, ...

