Petrosino | il Sindaco va ad accudire le pecore di un pastore che si è ammalato di Covid

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilva adledi unche si èdi. Succede nella provincia Trapani dove il primo cittadino di, Gaspare Giacalone ha ricevuto una chiamata da un cittadino in difficoltà. Ilnon ha esitato ed è andato lui stesso adil gregge formato da 250. >> ‘I Nipoti di Babbo Natale’: realizzano i desideri degli anziani delle Rsa Italiane La storia Una storia singolare ma piena di senso civile.è un paese di poco più di 8000 abitanti della provincia di Trapani. Unsi èdie non sapendo come fare perle sue ...