Periti Industriali: “We are Napoli”, straordinaria opportunità per i nostri designer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sarà anche l’Ordine dei Periti Industriali di Napoli tra i protagonisti del tavolo tecnico costituito sul progetto “We are Napoli”, un nuovo city brand che accompagnerà le migliori attività di promozione della città di Napoli, promosso dall’assessorato comunale al Made in Naples guidato da Alessandra Clemente. Così il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli Maurizio Sansone, che insieme con la Commissione Nazionale dell’Area Design ha delineato gli obiettivi in coerenza con le indicazioni della delibera della giunta comunale partenopea che ha dato il via libera allo studio e alla realizzazione del nuovo marchio cittadino. “L’ordine dei Periti Industriali – ha spiegato Sansone – sarà ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sarà anche l’Ordine deidi Napoli tra i protagonisti del tavolo tecnico costituito sul progetto “We are, un nuovo city brand che accompagnerà le migliori attività di promozione della città di Napoli, promosso dall’assessorato comunale al Made in Naples guidato da Alessandra Clemente. Così il presidente dell’Ordine deie deiLaureati di Napoli Maurizio Sansone, che insieme con la Commissione Nazionale dell’Area Design ha delineato gli obiettivi in coerenza con le indicazioni della delibera della giunta comunale partenopea che ha dato il via libera allo studio e alla realizzazione del nuovo marchio cittadino. “L’ordine dei– ha spiegato Sansone – sarà ...

