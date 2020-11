Pergolettese, in panchina torna De Paola (Di mercoledì 18 novembre 2020) CREMA - La Pergolettese ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore . "Nuovo" per modo di dire, visto che per Luciano De Paola si tratta di un ritorno sulla panchina dei gialloblù, già guidati ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CREMA - Laha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore . "Nuovo" per modo di dire, visto che per Luciano Desi tratta di un ritorno sulladei gialloblù, già guidati ...

sportli26181512 : Pergolettese, in panchina torna De Paola: Il tecnico, che ha già guidato i gialloblù nella stagione 2017/18, prende… - IlNuovoTorrazzo : Calcio Serie C – Luciano De Paola torna sulla panchina della Pergolettese - Calcio_Casteddu : L'ex centrocampista del Cagliari oggi allenatore ritorna sulla panchina dei lombardi - laprovinciacr : #Crema Calcio serie C. Pergolettese, mister De Paola verso il ritorno in panchina - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Pergolettese, per la panchina probabile ritorno di De Paola -

Ultime Notizie dalla rete : Pergolettese panchina Pergolettese, si prospetta il ritorno di Luciano De Paola in panchina tuttocalcionews Pergolettese, è De Paola il nuovo tecnico

Per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza in gialloblù della stagione 2017/18, prende il posto del dimissionario Contini ...

La Pro rifila un poker alla Giana Erminio e torna prima in classifica

La Pro Vercelli non si ferma più e, dopo le vittorie contro Pistoiese e Como, porta a casa un altro successo. Quello per 4-0 nel recupero con la Giana Erminio però vale doppio, visto che consente il s ...

Per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza in gialloblù della stagione 2017/18, prende il posto del dimissionario Contini ...La Pro Vercelli non si ferma più e, dopo le vittorie contro Pistoiese e Como, porta a casa un altro successo. Quello per 4-0 nel recupero con la Giana Erminio però vale doppio, visto che consente il s ...