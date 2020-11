Perdere il lavoro a causa del Revenge P*rn (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Treccani definisce il Revenge P*rn così: “la diffusione nella Rete di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso del soggetto ritratto, che di solito è una donna, da parte di individui che intendono così denigrare l’ex partner”. Nonostante dal 9 agosto del 2019 esista anche in Italia il reato di Revenge P*rn, i casi non accennano a diminuire. È proprio degli ultimi giorni la vicenda di una maestra d’asilo a Torino, che ha perso il lavoro a causa della diffusione illecita di un suo video hard. Cos’è successo La triste vicenda inizia con un uomo che condivide il video della sua ex partner su un gruppo WhatsApp. Il video inizia a circolare finchè non finisce tra le mani della compagna di uno dei destinatari. La donna riconosce nel video la maestra d’asilo dei suoi figli, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Treccani definisce ilcosì: “la diffusione nella Rete di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso del soggetto ritratto, che di solito è una donna, da parte di individui che intendono così denigrare l’ex partner”. Nonostante dal 9 agosto del 2019 esista anche in Italia il reato di, i casi non accennano a diminuire. È proprio degli ultimi giorni la vicenda di una maestra d’asilo a Torino, che ha perso ildella diffusione illecita di un suo video hard. Cos’è successo La triste vicenda inizia con un uomo che condivide il video della sua ex partner su un gruppo WhatsApp. Il video inizia a circolare finchè non finisce tra le mani della compagna di uno dei destinatari. La donna riconosce nel video la maestra d’asilo dei suoi figli, ...

