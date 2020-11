Perde il controllo dell’auto e si ribalta | paura per un giovane sannita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa con un grande spavento la disavventura che ha visto protagonista questa mattina un 27enne di San Giorgio la Molara. Ilpercorrendo via San Giuseppe – strada che collega il territorio di San Giorgio a quello di Paduli – ha perso ildella sua auto e per evitare di finire in un vallone ha cambiato di colpo direzione causando ilmento della vettura. Sul posto si è trovato a transitare anche il comandante dei carabinieri che si stava recando nella stazione locale per prendere servizio. Vedendo l’accaduto si è fermato ed ha aiutato il 27enne ad uscire dall’abitacolo. Sul posto i soccorritori del 118, ma non è stato reso necessario il trasporto in ospedale. L'articoloil ...