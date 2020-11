Perché le zone rosse nelle regioni dureranno fino a dicembre (ma qualcuno potrebbe uscirne prima) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le regole fissate dall'ultimo Dpcm i territori possono chiedere la revisione della fascia dopo una settimana dall'entrata. Ma ce ne vogliono altre due per l'uscita effettiva. C'è però uno ... Leggi su today (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le regole fissate dall'ultimo Dpcm i territori possono chiedere la revisione della fascia dopo una settimana dall'entrata. Ma ce ne vogliono altre due per l'uscita effettiva. C'è però uno ...

RaiTre : Questa civiltà grandiosa che ha costruito i nuraghi, così impinenti, in qualche modo sparisce, si sposta in zone pi… - evokofficial : RT @Lichtung5: @MMmarco0 No perché la notizia di oggi è l'allarme di confcommercio che denuncia un calo di consumi e quindi vogliono uscire… - evokofficial : RT @AppostaMi: @Misurelli77 E Fontana chiede di portare la Lombardia in zona arancione perché i parametri di assegnazione delle zone non gl… - romatoday : Perché le zone rosse nelle regioni dureranno fino a dicembre (ma qualcuno potrebbe uscirne prima)… - PalermoToday : Perché le zone rosse nelle regioni dureranno fino a dicembre (ma qualcuno potrebbe uscirne prima)… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché zone Perché Piemonte e Lombardia (e non solo) vogliono passare in zona arancione Fanpage.it