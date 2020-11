“Per Stefano D’Orazio”. Il gesto dei Pooh a pochi giorni dalla morte del batterista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono passati poco più di 10 giorni dalla notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo: venerdì 6 novembre è morto Stefano D’Orazio. Lo ha fatto sapere su Twitter l’amico Bobo Craxi, poco dopo poi è arrivato il messaggio di Roby Facchinetti. L’ex batterista dei Pooh, 72 anni, era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver contratto il Covid. D’Orazio stava guarendo da una patologia prima che il virus lo colpisse, ha spiegato poi la famiglia in una nota stampa. Appena si è diffusa la triste notizia, molti amici vip hanno espresso il proprio cordoglio sui social. Come Barbara D’Urso, che era stata sua testimone di nozze, ed Emanuela Folliero, che per tutti è rimasta la sua ex storica anche se la loro relazione è durata solo 2 anni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono passati poco più di 10notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo: venerdì 6 novembre è mortoD’Orazio. Lo ha fatto sapere su Twitter l’amico Bobo Craxi, poco dopo poi è arrivato il messaggio di Roby Facchinetti. L’exdei, 72 anni, era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver contratto il Covid. D’Orazio stava guarendo da una patologia prima che il virus lo colpisse, ha spiegato poi la famiglia in una nota stampa. Appena si è diffusa la triste notizia, molti amici vip hanno espresso il proprio cordoglio sui social. Come Barbara D’Urso, che era stata sua testimone di nozze, ed Emanuela Folliero, che per tutti è rimasta la sua ex storica anche se la loro relazione è durata solo 2 anni e ...

