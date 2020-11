Per Jodie Comer nuova serie tv a tema Covid, vicina la fine di Killing Eve? (Di mercoledì 18 novembre 2020) In attesa dell’uscita di Free Guy – primo, grosso impegno cinematografico al fianco di Ryan Reynolds – Jodie Comer pianifica il suo ritorno sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, infatti, la vincitrice dell’Emmy 2019 alla miglior interprete in una serie drammatica sarà la protagonista di una nuova produzione Channel 4. Si tratta di una serie in quattro parti ambientata in una casa di cura britannica ai tempi della pandemia di Coronavirus, e che vedrà coinvolti Jack Thorne e Marc Munden, rispettivamente sceneggiatore e regista dell’acclamata miniserie National Treasure. Non si conoscono ancora i dettagli sulla trama della serie, inizialmente identificata come Home ma di cui ora si starebbe ripensando il titolo. Quel che è certo è che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) In attesa dell’uscita di Free Guy – primo, grosso impegno cinematografico al fianco di Ryan Reynolds –pianifica il suo ritorno sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, infatti, la vincitrice dell’Emmy 2019 alla miglior interprete in unadrammatica sarà la protagonista di unaproduzione Channel 4. Si tratta di unain quattro parti ambientata in una casa di cura britannica ai tempi della pandemia di Coronavirus, e che vedrà coinvolti Jack Thorne e Marc Munden, rispettivamente sceneggiatore e regista dell’acclamata miniNational Treasure. Non si conoscono ancora i dettagli sulla trama della, inizialmente identificata come Home ma di cui ora si starebbe ripensando il titolo. Quel che è certo è che ...

