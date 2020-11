‘People’ | la rivista americana incorona l’uomo più sexy del 2020 | ecco chi è! Foto

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli anni addietro erano stati Dwayne Johnson, Blake Shelton, Idris Elba e lo scorso anno era taccato a John Legend il titolo di uomo piùdel mondo, mentre quest’anno – secondo il magazine People – è toccato all’attore afroamericano Michael B. Jordan l’ambito riconoscimento di ‘Sexiest man alive’, che ha commentato così il titolo: “Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime“. L’attore nato in California e cresciuto nel New Jersey – classe 1987 – è conosciuto dapprima per la sua partecipazione nel 1999 alla serie tv I soprano, e poi per aver interpretato nel 2015 il ruolo di Johnny Storm nei Fantastici 4, anche se la sua massima celebrità è stata raggiunta con il film Creed e con Black Panter nel 2018, in cui Jordan è stato il cattivo Erik Killmonger. La...