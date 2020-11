“Pensi solo a quello”. UeD, Tina Cipollari e Gemma Galgani, lo scontro sale di livello: volano insulti pesanti (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Dice di cercare l’amore in Tv ma non si riesce bene a capire quale sia il suo ruolo nel programma…”. Così Giorgio Manetti, nel corso di una lunga intervista, aveva demolito Gemma Galgani. Parole durissime a cui erano seguite altre di non minore intensità : “Come ho detto a Maria De Filippi, io sono stato il suo Freccia Rossa e, quando sono passato nella sua stazione, lei non è salita a bordo…”. “Non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in Tv da 11 anni perchè se facessero tutti come lei si fermerebbe il mondo…”. Un macigno sulla reputazione di Gemma che continua la sua conoscenza con Biagio. Dopo aver rifilato un due di picche al cavaliere di Uomini e Donne, accusandolo di aver adottato lo stesso atteggiamento con tutte le sue corteggiatrici, la torinese ha concesso al partenopeo una nuova occasione. Continua dopo la foto Puntata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Dice di cercare l’amore in Tv ma non si riesce bene a capire quale sia il suo ruolo nel programma…”. Così Giorgio Manetti, nel corso di una lunga intervista, aveva demolito. Parole durissime a cui erano seguite altre di non minore intensità : “Come ho detto a Maria De Filippi, io sono stato il suo Freccia Rossa e, quando sono passato nella sua stazione, lei non è salita a bordo…”. “Non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in Tv da 11 anni perchè se facessero tutti come lei si fermerebbe il mondo…”. Un macigno sulla reputazione diche continua la sua conoscenza con Biagio. Dopo aver rifilato un due di picche al cavaliere di Uomini e Donne, accusandolo di aver adottato lo stesso atteggiamento con tutte le sue corteggiatrici, la torinese ha concesso al partenopeo una nuova occasione. Continua dopo la foto Puntata ...

