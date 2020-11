Paulo Dybala in campo per la regione Piemonte nel nuovo spot contro il Covid: “Virus si vince solo facendo squadra” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non sottovalutiamo questo virus: questo virus si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”. Parola di Paulo Dybala. La maglia numero 10 della Juventus scende in campo contro il coronavirus e, accogliendo l’appello della regione Piemonte, offre il proprio volto alla campagna istituzionale per ricordare a tutti l’importanza di indossare la mascherina contro la diffusione del Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non sottovalutiamo questo virus: questo virus sise sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”. Parola di. La maglia numero 10 della Juventus scende inil coronavirus e, accogliendo l’appello della, offre il proprio volto alla campagna istituzionale per ricordare a tutti l’importanza di indossare la mascherinala diffusione del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

forumJuventus : Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? - Alberto_Cirio : Grazie di cuore a Paulo Dybala sceso in campo contro il #Covid al fianco della @regionepiemonte #PauDybala_Jr… - GoalItalia : Paulo Dybala compie 27 anni ?? Riuscirà a riprendersi la Juve? ?? - MatteoMarchini5 : Paulo Dybala in campo per la regione Piemonte nel nuovo spot contro il Covid: “Virus si vince solo facendo squadra” - ilfattovideo : Paulo Dybala in campo per la regione Piemonte nel nuovo spot contro il Covid: “Virus si vince solo facendo squadra” -