Pattinaggio di figura | Rostelecom Cup 2020 | Sinitsina-Katsalapov i super favoriti nella danza | lotta aperta per la terza piazza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La defezione importante di Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, ancora in ripresa a seguito di un focolaio di Covid-19 scoppiato proprio all’interno del loro gruppo di lavoro, toglierà certamente un po’ di smalto alla gara dellasul ghiaccio dellaCup, latappa del circuito Grand Prix-2021 didiin scena questo fine settimana presso la Megasport Arena di Mosca (Russia). Con l’assenza dei diretti rivali appare spianata la strada verso la vittoria di Victoria-Nikita, pronti a fare il loro vero primo esordio stagionale dopo aver dovuto abbandonare in corsa il secondo appuntamento della Coppa Di Russia per via di un risentimento al ginocchio della ...