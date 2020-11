Parma, una tifosa speciale: ecco Aneta Sablik, la nota cantante si “improvvisa” crociata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Parma si scopre "internazionale". Dopo l'arrivo al vertice del patron Krause, ecco che anche tra le fila dei fan, si scoprono nuovi e inattesi tifosi. L'ultima novità è rappresentata da Aneta Sablik, cantante e modella polacca che di recente ha vinto un noto talent show sulla musica in Germania e con il singolo The One ha realizzato anche il Disco d'Oro con ben 150 mila copie vendute.In occasione di uno shooting fotografico proprio a Parma, la giovane ragazza ha sfoggiato la casacca crociata in posa dinnanzi alla porta monumentale dello Stadio Ennio Tardini, nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs e poi in giro per la città. La star 31enne ha raggiunto l’apice della popolarità in Germania nel 2014, dove si era trasferita due anni prima per ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilsi scopre "internazionale". Dopo l'arrivo al vertice del patron Krause,che anche tra le fila dei fan, si scoprono nuovi e inattesi tifosi. L'ultima novità è rappresentata dae modella polacca che di recente ha vinto un noto talent show sulla musica in Germania e con il singolo The One ha realizzato anche il Disco d'Oro con ben 150 mila copie vendute.In occasione di uno shooting fotografico proprio a, la giovane ragazza ha sfoggiato la casaccain posa dinnanzi alla porta monumentale dello Stadio Ennio Tardini, nella sede del Centro CoordinamentoClubs e poi in giro per la città. La star 31enne ha raggiunto l’apice della popolarità in Germania nel 2014, dove si era trasferita due anni prima per ...

