Paola Caruso foto da censura | L’ex Bonas di Avanti un altro bollente

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 18 novembre 2020)torna ad accendere i riflettori su di sé con unada scandalo condivisa sulla sua pagina Instagram e dove si mostra coperta solo da stelle? L’immagine ha colpito il popolo del web i follower senza parole.da– AltraNotiziain questi anni è sempre stata nel mirino dell’attenzione mediatica per via della sua vita sentimentale, in particolar modo dopo la lunga battaglia intrapresa dalla modella influencer intrapresa contro il presunto padre del figlio Michele che le ha permesso di vivere la gioia più bella di tutte, ovvero quella di diventate mamma. A seguito della gioia della maternità ecco cheha deciso si mettersi in ...