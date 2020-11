Pallamano | Qualificazioni Mondiali femminili 2021 | rinviati a marzo i gironi | c’è anche l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) È arrivata stamattina dalla EHF (European Handball Federation) la notizia: idiaidifemminile sono statia causa della situazione legata al coronavirus. News importantein casa Italia, con le azzurre che sarebbero state impegnate dal 4 al 6 dicembre prossimi a Maria Enzersdorf, in Austria. Non cambiano sede, format ed avversarie per la Nazionale azzurra: ci sarà sempre la trasferta austriaca, contro le padrone di casa ed il Kosovo, con in palio due posti ai play-off in calendario poi a giugno. Come detto però stravolto il programma: si scenderà in campo il 19, 20 e 21. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog ...