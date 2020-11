(Di mercoledì 18 novembre 2020) Quattro gare perla.Dopo l'eroico pareggioil Catania e le importanti vittorie conquistate ai danni di Juve Stabia e Paganese, ilè atteso ad un lungo e faticoso tour de force casalingo. Questo pomeriggio, i rosanero sfideranno ilnel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida è stata rinviata per ben due volte: prima il 4 ottobre, quando due tesserati rossoblù sono risultati positivi al Coronavirus, successivamente lo scorso 29 ottobre per i casi di Covid-19 che hanno pesantemente colpito e decimato l’organico rosanero.Sfatato il tabù del “Renzo Barbera”, i rosanero si apprestano ad affrontare un ciclo di gare senza sosta. La partita ...

GuidiDaniele55 : @StaseraItalia PALERMO DICHIARA GUERRA AI MAGI DI POTENZA DENTRO VENEZIA!! - WiAnselmo : #Palermo-Potenza, il 'Barbera' può tornare ad essere un fortino: Boscaglia contro Capuano per tentare la risalita… - Mediagol : #Palermo-Potenza, il 'Barbera' può tornare ad essere un fortino: Boscaglia contro Capuano per tentare la risalita… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#PalermoPotenza, le probabili formazioni' - tifosipalermoit : un Palermo col solito tridente dietro Saraniti; dentro Peretti e Crivello. Ballottaggio Martin-Broh. Gli ospiti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Potenza

Stadionews.it

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Palermo-Potenza, match del girone C di Serie C. Cresce l’attesa in vista di questo match che vale il recupero della seconda giornata di campionato. Quale sarà l ...Nuova giornata del girone C di Serie C, Palermo contro Potenza: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.