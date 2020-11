Palermo-Potenza 0-0: Capuano imbriglia Boscaglia, supremazia rosa sterile e zero emozioni. Commento primo tempo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tour de force estenuante per il Palermo di Roberto Boscaglia in ossequio al calendario scompaginato dall'emergenza Covid-19.Al Barbera è di scena la sfida contro il Potenza oggetto di ben due rinvii rispetto alla data originaria prefissata. La compagine rosanero è reduce da quattro risultati utili consecutivi, con due successi consecutivi nelle ultime uscite, che hanno notevolmente implementato fiducia ed autostima in seno al gruppo guidato dall'ex tecnico del Trapani. Una scia virtuosa caratterizzata da un'evoluzione progressiva sul piano della qualità delle prestazioni, il processo di assimilazione di parametri e automatismi del calcio di Boscaglia sembra essere molto ben avviato.Dopo la vittoria contro la Paganese, il Palermo cerca il bis contro la formazione lucana che ha ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tour de force estenuante per ildi Robertoin ossequio al calendario scompaginato dall'emergenza Covid-19.Al Barbera è di scena la sfida contro iloggetto di ben due rinvii rispetto alla data originaria prefissata. La compaginenero è reduce da quattro risultati utili consecutivi, con due successi consecutivi nelle ultime uscite, che hanno notevolmente implementato fiducia ed autostima in seno al gruppo guidato dall'ex tecnico del Trapani. Una scia virtuosa caratterizzata da un'evoluzione progressiva sul piano della qualità delle prestazioni, il processo di assimilazione di parametri e automatismi del calcio disembra essere molto ben avviato.Dopo la vittoria contro la Paganese, ilcerca il bis contro la formazione lucana che ha ...

