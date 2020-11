Palermo | mamma accoltella la figlia di 8 anni | la bambina non è grave

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 novembre 2020)ladi 8È stata denunciata per lesioni la donna che ieri ahato ladi 8, lo riporta AdnKronos. La piccola, che non ha riportato ferite gravi, è stata condotta all’ospedale dei Bambini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, laavrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliata contro la piccola, che ha tentato di ripararsi dai colpi coprendosi il volto con le braccia. La donna è separata e in casa si trovava con le due figlie di 8 e 6. L’aggressione è avvenuta in un appartamento del quartiere Villa Tasca. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno udito le urla della sorellina più piccola, ...