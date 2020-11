Palermo | l’Arcigay rischia di perdere la sede | gli attivisti lanciano una raccolta fondi online Anche Tiziano Ferro si mobilita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La più antica associazione Lgbt+ d’Italiadi chiudere. Succede adovepotrebbea breve la sua, proprio nell’anno del suo quarantesimo compleanno. Colpa del coronavirus e dell’emergenza che ha praticamente vietato gli eventi pubblici, primo mezzo di finanziamento dell’associazione siciliana. Nata nel 1980 come embrione di quella che sarebbe poi diventata realtà nazionale,diè stata per anni ospite di altre associazioni. Poi nel 2017 ha aperto una, in un locale in affitto finanziato con gli eventi. L’epidemia però ha cambiato tutto. E oggi gli, circa un centinaio di tesserati, hanno deciso di lanciare una...