Palermo, il più antico circolo Arcigay d'Italia rischia di perdere la sede: pure Tiziano Ferro si mobilita per la raccolta fondi online (Di mercoledì 18 novembre 2020) La più antica associazione Lgbt+ d'Italia rischia di perdere la sede. Succede a Palermo dove l'Arcigay potrebbe non essere più in grado di pagare l'affitto, proprio nell'anno del suo quarantesimo compleanno. Colpa del coronavirus e dell'emergenza che ha praticamente vietato gli eventi pubblici, primo mezzo di finanziamento dell'associazione siciliana. Nata nel 1980 come embrione di quella che sarebbe poi diventata realtà nazionale, l'Arcigay di Palermo è stata per anni ospite di altre associazioni. Poi nel 2017 ha aperto una sede, in un locale in affitto finanziato con gli eventi. L'epidemia però ha cambiato tutto. E oggi gli attivisti, circa un centinaio di tesserati, hanno deciso di lanciare una raccolta

