ItaSportPress : Palermo, Boscaglia: 'Il terzo successo di fila ci dà maggiore consapevolezza e fiducia' - - GDS_it : #Palermo, Boscaglia: 'Ora abbiamo fiducia, la vicenda coronavirus ci ha uniti' - WiAnselmo : Boscaglia: 'La classifica? Penso solo alla Turris, non abbiamo ancora fatto nulla. Rauti e Broh...'… - Mediagol : Boscaglia: 'La classifica? Penso solo alla Turris, non abbiamo ancora fatto nulla. Rauti e Broh...'… - WiAnselmo : Boscaglia: “La squadra ha mostrato maturità, possiamo ancora migliorare. La mia su Luperini” -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Boscaglia

«La partita era stata preparata per giocare con più velocità da dietro. Non siamo stati molto veloci nel primo tempo, abbiamo provato molti cambi gioco a difesa schierata, cosa che non dovevamo fare.Al “Barbera” protagoniste Palermo e Potenza, gara valevole per il recupero della 2^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito risultato e tabelli ...