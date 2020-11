Pagelle Bosnia-Italia 0-2 | voti e tabellino Nations League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni, i gol di, match valevole per l’ultima giornata della. Grande successo per i ragazzi di Roberto Mancini che si impongono per 0-2 grazie alle reti di Belotti e Berardi e prenotano un posto per le Final Four che si disputeranno ad ottobre del. Da segnalare anche le prestazioni di Lorenzo Insigne e di Manuel Locatelli. Di seguito idel match.(4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (34’ st Todorovic); Cimirot, Pjanic (31’ st Danilovic), Gojak; Tatar (35’ st Rahmanovic), Prevljak (34’ st Hadzic), Krunic (26’ st Loncar). In panchina: Didzarevic, Kacavenda, Nastic, ...