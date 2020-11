Pace fatta nel Movimento 5 Stelle. Resta lo spauracchio di Casaleggio. In aumento le scommesse su un’ampia ricucitura. Ma si lavora anche a una struttura senza Rousseau (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che sia stato un convitato di pietra – anzi, il convitato di pietra – non c’è ombra di dubbio. Perché se è vero che all’appello tra gli interventi mancava anche quello di Beppe Grillo, a far più rumore è stato sicuramente il silenzio di Davide Casaleggio. Le polemiche dei giorni che hanno preceduto gli Stati generali del Movimento cinque Stelle, d’altronde, non possono essere chiuse tra parentesi e far finta che nulla sia mai accaduto e che tutto si possa risolvere in due giorni di interventi. Sarebbe paradossale. E lo sanno bene anche all’interno del Movimento cinque Stelle. Ecco perché, se da una parte tra i parlamentari si respira aria di sollievo perché di fatto è stata scongiurata una crisi che, nel peggiore degli scenari, avrebbe potuto portare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che sia stato un convitato di pietra – anzi, il convitato di pietra – non c’è ombra di dubbio. Perché se è vero che all’appello tra gli interventi mancavaquello di Beppe Grillo, a far più rumore è stato sicuramente il silenzio di Davide. Le polemiche dei giorni che hanno preceduto gli Stati generali delcinque, d’altronde, non possono essere chiuse tra parentesi e far finta che nulla sia mai accaduto e che tutto si possa risolvere in due giorni di interventi. Sarebbe paradossale. E lo sanno beneall’interno delcinque. Ecco perché, se da una parte tra i parlamentari si respira aria di sollievo perché di fatto è stata scongiurata una crisi che, nel peggiore degli scenari, avrebbe potuto portare ...

Andreu91418775 : RT @claviggi: Roma è fatta di tanti colori. Uno dei più belli è il verde delle ville che animano di vita e ossigeno anche il centro della c… - iliaconlai : Si è appena fatta nuovamente viva una persona che mi ha ferito tempo fa dicendomi di essere positivo al Covid e che… - Erika08845078 : RT @pezslaugh: ???? CONFRONTO DAYANE ED ELISABETTA ???? pt.6 #gfvip Qui Dayane abbraccia Elisabetta ?????? La stessa cosa che ha fatto con oppini… - lestravge : mi sono fatta una scaletta da rispettare per avere un healthy day e stare in pace con me stessa - SarahLynkos : Abruzzo zona rossa, ce l'abbiamo fatta. Non si tratta del rosso di un'alba fiammeggiante, né quello dell'autunno ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Pace fatta Pace fatta nel Movimento 5 Stelle. Resta lo spauracchio di Casaleggio. In aumento le scommesse su un'ampia ricucitura. Ma si lavora anche a una struttura senza Rousseau LA NOTIZIA Biden, primo "miracolo" in Terrasanta: i palestinesi tornano a negoziare con Israele

Il deterioramento delle relazioni tra Israele e l'Anp è il risultato della netta preferenza di Trump per il governo Netanyahu durante i quasi quattro anni di presidenza. Ora può cambiare la musica ...

Marcellino pane al pane

Nel 2021 Autosprint compirà 60 anni ed è già tempo di celebrare l'evento degnamente. Sul settimanale in edicola, è iniziato un mini-ciclo di articoli dedicati ai Direttori degli anni ruggenti della ri ...

Il deterioramento delle relazioni tra Israele e l'Anp è il risultato della netta preferenza di Trump per il governo Netanyahu durante i quasi quattro anni di presidenza. Ora può cambiare la musica ...Nel 2021 Autosprint compirà 60 anni ed è già tempo di celebrare l'evento degnamente. Sul settimanale in edicola, è iniziato un mini-ciclo di articoli dedicati ai Direttori degli anni ruggenti della ri ...