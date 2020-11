“Ormai ci siamo…”. Stash presto papà per la prima volta: lo scatto conquista tutti (Di mercoledì 18 novembre 2020) La nuova edizione di ‘Amici’ è iniziata ufficialmente sabato scorso e tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi non c’è Stash. A rivelare in anteprima la notizia era stato ‘DavideMaggio.it’ e, stando a quanto riferito, il motivo del suo addio sarebbe stato legato all’imminente paternità. E proprio nelle ultime ore il cantante ha voluto condividere con tutti i suoi follower una foto ed un messaggio bellissimi, che hanno commosso praticamente tutti. Solo applausi per il giovane. La gioia di diventare padre per la prima volta nella sua vita è massima e l’attesa per la nascita della piccola è ormai spasmodica. La bellissima compagna Giulia Belmonte è ormai in dolce attesa da molti mesi e il parto sembra davvero dietro l’angolo. Leggendo infatti le parole utilizzate dall’artista, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) La nuova edizione di ‘Amici’ è iniziata ufficialmente sabato scorso e tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi non c’è. A rivelare in antela notizia era stato ‘DavideMaggio.it’ e, stando a quanto riferito, il motivo del suo addio sarebbe stato legato all’imminente paternità. E proprio nelle ultime ore il cantante ha voluto condividere coni suoi follower una foto ed un messaggio bellissimi, che hanno commosso praticamente. Solo applausi per il giovane. La gioia di diventare padre per lanella sua vita è massima e l’attesa per la nascita della piccola è ormai spasmodica. La bellissima compagna Giulia Belmonte è ormai in dolce attesa da molti mesi e il parto sembra davvero dietro l’angolo. Leggendo infatti le parole utilizzate dall’artista, ...

