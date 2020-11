OPA Massimo Zanetti Beverage | adesioni oltre il 12%

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioniGroup risulta che oggi, 18 novembre 2020, sono state presentate 452.974 richieste di. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 1.180.235, pari al 12,5% dell’offerta. L’offerta iniziata il 26 ottobre terminerà il prossimo 20 novembre 2020. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieGroup acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2020 non potranno essere apportate in adesione all’offerta

Ultime Notizie dalla rete : OPA Massimo

Teleborsa

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioni Massimo Zanetti Beverage Group risulta che oggi, 18 novembre 2020, ...Per ogni azione portata in adesione all’Offerta sarà versato un corrispettivo pari ad 5,40 euro per un controvalore massimo complessivo pari a 63.563.000 euro.