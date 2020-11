Onlyfans, cos’è e come funziona ce lo spiega Naomi De Crescenzo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Onlyfans.com c’entra, in qualche modo, con il caso Genovese e Gabriele Parpiglia ha voluto intervistare Naomi De Crescenzo – la numero due in Italia su questo portale – per chiarire come funziona Onlyfans e quale sia il nesso con Alberto Genovese e i suoi festini su Terrazza Sentimento. Partiamo innanzitutto spiegando cos’è Onlyfans grazie alla testimonianza di chi è già iscritta al portale e sta avendo un grande successo. Sulla carta si tratta di un portale di intrattenimento a pagamento tramite abbonamento che ha sede a Londra. Chi crea i contenuti può guadagnare soldi grazie agli utenti che si iscrivono e pagano per vedere loro nello specifico. LEGGI ANCHE >>> Chi erano le ragazze dei festini di Genovese? VIDEO ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 novembre 2020).com c’entra, in qualche modo, con il caso Genovese e Gabriele Parpiglia ha voluto intervistareDe– la numero due in Italia su questo portale – per chiariree quale sia il nesso con Alberto Genovese e i suoi festini su Terrazza Sentimento. Partiamo innanzituttondograzie alla testimonianza di chi è già iscritta al portale e sta avendo un grande successo. Sulla carta si tratta di un portale di intrattenimento a pagamento tramite abbonamento che ha sede a Londra. Chi crea i contenuti può guadagnare soldi grazie agli utenti che si iscrivono e pagano per vedere loro nello specifico. LEGGI ANCHE >>> Chi erano le ragazze dei festini di Genovese? VIDEO ...

