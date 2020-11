Oltre 6 italiani su 10 temono di entrare in contatto con il Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Continua nel nostro Paese la diffusione dei contagi da Covid-19, anche se con un ritmo più lento rispetto alle settimane precedenti. Una seconda ondata che preoccupa i cittadini: il 60,6% degli intervistati, infatti, ha paura di entrare in contatto con il virus, anche in modo “indiretto” (ad esempio un membro della famiglia). La preoccupazione maggiore per il nostro Paese, dunque, riguarda l’aspetto sanitario più che quello economico, ad esclusione dei residenti delle zone arancioni, dove prevale la paura per i risvolti dell’economia nazionale. Gli interventi del Governo per fronteggiare questa seconda ondata sono ritenuti tardivi da quasi un terzo della popolazione e, ancor di più, tra chi si è ritrovato in “zona rossa”.Queste nuove restrizioni, suddivise per zone, sono condivise da Oltre la metà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Continua nel nostro Paese la diffusione dei contagi da-19, anche se con un ritmo più lento rispetto alle settimane precedenti. Una seconda ondata che preoccupa i cittadini: il 60,6% degli intervistati, infatti, ha paura diincon il virus, anche in modo “indiretto” (ad esempio un membro della famiglia). La preoccupazione maggiore per il nostro Paese, dunque, riguarda l’aspetto sanitario più che quello economico, ad esclusione dei residenti delle zone arancioni, dove prevale la paura per i risvolti dell’economia nazionale. Gli interventi del Governo per fronteggiare questa seconda ondata sono ritenuti tardivi da quasi un terzo della popolazione e, ancor di più, tra chi si è ritrovato in “zona rossa”.Queste nuove restrizioni, suddivise per zone, sono condivise dala metà ...

matteosalvinimi : ?? Dal @sole24ore di stamane: ancora ritardi per oltre mezzo milione di lavoratori, indegno. Gli italiani attendono… - Mov5Stelle : Solo nel 2019, il #RedditoDiCittadinanza ha aiutato quasi 3 milioni di italiani in difficoltà. Tra loro: 120mila f… - Corriere : Prigionieri in Libia da oltre due mesi: che fine hanno fatto i 18 pescatori italiani - nestquotidiano : Oltre 6 italiani su 10 temono di entrare in contatto con il Covid - CorriereCitta : Oltre 6 italiani su 10 temono di entrare in contatto con il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre italiani Oltre 6 italiani su 10 temono di entrare in contatto con il Covid Il Tempo Il ’Caffè Grande’ cerca un gestore

Lo storico ‘Caffè Grande’ in piazza Risorgimento a Lendinara, con i suoi oltre due secoli di fascino letterario, non trova un nuovo gestore. Il Comune nei giorni scorsi ha quindi riaperto per la secon ...

Apple taglia al 15% le commissioni su App Store per molti sviluppatori

Per gli sviluppatori è una giornata storica: da oggi, la commissioni su App Store per molti account sono ridotte al 15%! Ecco i dettagli.

Lo storico ‘Caffè Grande’ in piazza Risorgimento a Lendinara, con i suoi oltre due secoli di fascino letterario, non trova un nuovo gestore. Il Comune nei giorni scorsi ha quindi riaperto per la secon ...Per gli sviluppatori è una giornata storica: da oggi, la commissioni su App Store per molti account sono ridotte al 15%! Ecco i dettagli.