Olanda | De Boer | “Speriamo in un passo falso dell’Italia contro la Bosnia”

"Il primato non dipende più da noi, dobbiamo vincere sperando in un passo falso dell'Italia". Frank De Boer, tecnico dell'Olanda, parla così alla vigilia dell'ultima sfida della Nations League contro la Polonia. Ma per il primato gli orange dovranno sperare in un passo falso degli azzurri contro la Bosnia. "Ho visto i primi 30 minuti della loro partita contro la Polonia, l'Italia ha giocato da grande squadra – ha aggiunto il ct dell'Olanda -. Ma contro la Bosnia sarà una partita diversa, non so in che condizioni troveranno il campo. Dobbiamo solo pensare a prenderci i tre punti contro la Polonia per non avere nessun rimpianto". SportFace.

