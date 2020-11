Ok dal Csm per Orlando al ministero. Ma scoppia polemica per una chat di Palamara (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - Via libera con 13 voti a favore, uno contrario e 9 astenuti al collocamento fuori ruolo di Massimo Antonio Orlando, attuale presidente del tribunale di Livorno, per essere nominato direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia. Un lungo dibattito, però, ha preceduto il voto, perché il togato indipendente Nino Di Matteo aveva sollecitato un ritorno in Commissione della pratica: la sua richiesta (respinta con 11 voti contrari, 9 a favore e 4 astenuti), era "motivata - ha detto Di Matteo in plenum - dalla necessità di un doveroso supplemento di istruttoria", perche' la quinta Commissione, nonostante un precedente rinvio, "non si è fatta carico di audire gli ex consiglieri Palamara e Fracassi". Anche il togato di Magistratura ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - Via libera con 13 voti a favore, uno contrario e 9 astenuti al collocamento fuori ruolo di Massimo Antonio, attuale presidente del tribunale di Livorno, per essere nominato direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria deldella Giustizia. Un lungo dibattito, però, ha preceduto il voto, perché il togato indipendente Nino Di Matteo aveva sollecitato un ritorno in Commissione della pratica: la sua richiesta (respinta con 11 voti contrari, 9 a favore e 4 astenuti), era "motivata - ha detto Di Matteo in plenum - dalla necessità di un doveroso supplemento di istruttoria", perche' la quinta Commissione, nonostante un precedente rinvio, "non si è fatta carico di audire gli ex consiglierie Fracassi". Anche il togato di Magistratura ...

L'attuale presidente del tribunale di Livorno ottiene il via libera per essere nominato direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria d ...

