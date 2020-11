Ogni Mattina | ascolti flop | parla Adriana Volpe

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 novembre 2020)commenta glidie risponde a chidi. La showgirl dopo la fine del GF Vip ha dato una svolta alla sua carriera gettandosi in una nuova avventura. Insieme ad Alessio Viola ha accettato di condurre il contenitore quotidiano in onda su TV8. Una grande sfida che la conduttrice ha raccolto con entusiasmo. Sin dalle prime puntate però le critiche non sono mancate e ora che lo show è arrivato alla puntata numero 100 qualcuno ha iniziato are di. Per celebrare la 100esima puntata diha pubblicato su Instagram un post. “Siamo arrivati a 100 puntate grazie a Voi – ha ...