O sesso o il licenziamento: con questa accusa arrestato imprenditore del tarantino Il 56enne è ai domiciliari (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto a carico di un 56enne originario di un comune limitrofo, con precedenti penali. L’uomo, titolare di un’azienda agricola ubicata nel territorio di altro comune, nello scorso mese di agosto, avendo alle dipendenze due donne di nazionalità albanese, madre e figlia, con continue vessazioni e molestie, sotto la minaccia del licenziamento, le aveva costrette ad avere rapporti sessuali con lui. Al rifiuto di una delle due donne all’ennesima richiesta sessuale, le aveva licenziate entrambe ma la denuncia presentata dalle medesime presso la Stazione Carabinieri di Lizzano ed i ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare degli arresticon applicazione del braccialetto elettronico emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto a carico di unoriginario di un comune limitrofo, con precedenti penali. L’uomo, titolare di un’azienda agricola ubicata nel territorio di altro comune, nello scorso mese di agosto, avendo alle dipendenze due donne di nazionalità albanese, madre e figlia, con continue vessazioni e molestie, sotto la minaccia del, le aveva costrette ad avere rapporti sessuali con lui. Al rifiuto di una delle due donne all’ennesima richiesta sessuale, le aveva licenziate entrambe ma la denuncia presentata dalle medesime presso la Stazione Carabinieri di Lizzano ed i ...

RebelEkonomist : @rosaroses93 @OizaQueensday si video porno per dire un video di sesso privato :) Non lo so...non credo che genito… - RebelEkonomist : @TaniaTortelli @fanguru_ @OizaQueensday porno in senso lato, sia privato sia pubblico. Questo per dire che il licen… - RealHumanBean_7 : @AloneOnTheRopee Il licenziamento per me è illegittimo e probabilmente lo può impugnare con successo. I problemi pe… - nipahtweets : @Valenteena_ Questa storia mi ha sconcertata!Sono talmente sconvolta che ho smesso di leggere gli articoli in merit… - RealHumanBean_7 : Comunque il sesso come motivo di licenziamento fa parecchio ridere, come se le persone normali fuori dal lavoro non… -