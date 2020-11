Nuovo sospetto Covid a Ballando con le Stelle: il ballerino di Alessandra Mussolini salta la finale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ballando con le Stelle, il ballerino di Alessandra Mussolini non sarà alla finale: sospetto Covid Il ballerino di Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, non sarà presente alla attesissima finale di Ballando con le Stelle 2020, in programma sabato 21 novembre, per sospetto Covid. Maykel Fonts sta aspettando il risultato del tampone molecolare. Leggi anche: Ballando con le Stelle, i ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono fidanzati. A tradirli i sintomi di un sospetto (e poi smentito) caso Covid Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020)con le, ildinon sarà allaIldi, Maykel Fonts, non sarà presente alla attesissimadicon le2020, in programma sabato 21 novembre, per. Maykel Fonts sta aspettando il risultato del tampone molecolare. Leggi anche:con le, i ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono fidanzati. A tradirli i sintomi di un(e poi smentito) caso

kompagno : RT @Dischivolanti: Offerta. ENNIO MORRICONE 1-C’Era Una Volta In America 2-Nuovo Cinema Paradiso 3-Sacco & Vanzetti 4-Spasmo 5-Il Buono,… - yelenablv : RT @Dischivolanti: Offerta. ENNIO MORRICONE 1-C’Era Una Volta In America 2-Nuovo Cinema Paradiso 3-Sacco & Vanzetti 4-Spasmo 5-Il Buono,… - maplewhite1912 : RT @Dischivolanti: Offerta. ENNIO MORRICONE 1-C’Era Una Volta In America 2-Nuovo Cinema Paradiso 3-Sacco & Vanzetti 4-Spasmo 5-Il Buono,… - streetloveitaly : RT @Dischivolanti: Offerta. ENNIO MORRICONE 1-C’Era Una Volta In America 2-Nuovo Cinema Paradiso 3-Sacco & Vanzetti 4-Spasmo 5-Il Buono,… - titofaraci : RT @Dischivolanti: Offerta. ENNIO MORRICONE 1-C’Era Una Volta In America 2-Nuovo Cinema Paradiso 3-Sacco & Vanzetti 4-Spasmo 5-Il Buono,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo sospetto Scoperta la causa della malattia rara senza nome grazie a Modena La Gazzetta di Modena Coronavirus in Sardegna, 422 nuovi positivi e altre 10 vittime dai 62 ai 100 anni di età

CAGLIARI. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 422 nuovi casi, 186 rilevati attraverso attività di screening e 236 da sospetto diagnostico. Si registrano 10 decessi (3 ...

Covid-19, 422 nuovi casi e dieci morti. Sono 505 i pazienti ricoverati in ospedale

Sono 422 i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna. Il dato emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale: 186 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 236 da sospetto diagno ...

CAGLIARI. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 422 nuovi casi, 186 rilevati attraverso attività di screening e 236 da sospetto diagnostico. Si registrano 10 decessi (3 ...Sono 422 i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna. Il dato emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale: 186 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 236 da sospetto diagno ...