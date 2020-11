Nuova Zelanda | introdotto hijab nelle uniformi della polizia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Una svolta molto importante per l’integrazione religiosa e culturale. Laha infattilo, il velo che utilizzano le donne musulmane per coprire il capo, nella loro uniforme ufficiale. Tale provvedimento è stato deciso al fine di incoraggiare più donne di fede islamica a unirsi all’arma. Laraggiunge

AnnalisaChirico : L’accordo commerciale antiUsa che mette insieme Cina Giappone CoreaSud Australia Nuova Zelanda + altre economie asi… - ivanscalfarotto : Cina, Giappone, S. Corea, Australia, Nuova Zelanda e altri 10 Stati asiatici firmano il #RCEP, il più grande accord… - selva_di_trento : RT @Se23rex: Nuova Zelanda sempre più correct: ecco il velo islamico nelle divise della polizia | Il Primato Nazionale… - nuovalepanto : RT @claudio_2022: Nuova Zelanda sempre più correct: ecco il velo islamico nelle divise della polizia. È la fine. - Radici11 : @delinquentweet Gli dico che poteva venire qualche mese prima e prepararmi psicologicamente alla disfatta dei mondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda

IlFaroOnline.it

La Nuova Zelanda si dimostra di nuovo attenta alle minoranze ammettendo l'hijab nelle uniforme di polizia. Una svolta verso l'inclusività.In The Crown 4 abbiamo ammirato molti look indossati negli anni '80 dalla vera Lady Diana e ricreati dalle costumiste della serie Netflix su misura per Emma Corrin. Emma Corrin, che in The Crown 4 int ...