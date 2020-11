Nuova Subaru BRZ | la coupé compatta che guadagna potenza e coppia

Sempreverde80 : Subaru BRZ 2022: si apre la nuova era della coupé sportiva giapponese [FOTO e VIDEO] - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Subaru #BRZ 2022: si apre la nuova era della coupé sportiva giapponese [FOTO e VIDEO] - motorionline : #Subaru #BRZ 2022: si apre la nuova era della coupé sportiva giapponese [FOTO e VIDEO] - AUTOilmensile : Nuova #Subaru BRZ: accento sulla dinamica, resta il motore aspirato - Valsusaoggi : VALSUSA, LA NUOVA SUBARU FORESTER DA RABINO -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Subaru

La nuova serie della sportiva porta con sé tanti migioramenti e una conferma: il motore boxer aspirato. Non sarà venduta in Europa ...Nuova piattaforma e motore da 2.4 litri per la coupé “old school” delle Casa delle Pleiadi, che però difficilmente sarà proposta ancora in Europa ...